Ліга чемпіонів: Ліверпуль здобув першу домашню перемогу у 2021 році та вибив Лейпциг з турніру (відео)

Мерсисайдці за два матчі проти "Лейпцига" так і не дозволили "розмочити" свої ворота.

Німецький "РБ Лейпциг" та англійський "Ліверпуль" провели матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройшов у Будапешті на нейтральному полі, але номінально господарями були англійці. Команда Юргена Клоппа змогла зберегти ворота "сухими", а сама при цьому двічі забила. В другому таймі Мохамед Салах та Садіо Мане вразили ворота німецького колективу. Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матч-відповідь "Ліверпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0 (перший матч – 2:0) Голи: Салах, 70, Мане, 74 "Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Філліпс, Кабак, Робертсон (Цимікас, 90), Вейналдум, Фабіньо, Тьяго (Кейта, 71), Салах, Жота (Орігі, 71), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90) "РБ Лейпциг": Гулачі, Мукіеле, Упамекано, Клостерманн, Кампль (Серлот, 46), Нкунку, Забітцер, Ольмо (Айдара, 73), Адамс, Форсберг (Клюйверт, 60), Поульсен (Хван, 60) Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3". "РБ Лейпциг" - "Ліверпуль": підсумки матчу "Ліверпуль" обіграв "РБ Лейпциг" в четвертому матчі з чотирьох в рамках Ліги чемпіонів.

Найкращим гравцем матчу, за версією WhoScored, визнаний Мохамед Салах.

Мохамед Салах забив свій 25-й гол за "Ліверпуль" в цьому сезоні у всіх турнірах (серед представників топ-5 ліг Європи більше тільки у Роберта Левандовскі) і 24-й у Лізі чемпіонів (він лідер в історії клубу за цим показником).

"Ліверпуль" дізнається свого суперника в 1/4 фіналу 19 березня на жеребкуванні. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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