Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поділився своїми емоціями після перемоги над "Маккабі" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Слова Каштру наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".
"Перший тайм хороший, була перевага в один гол, також домінували в останні 15 хвилин. Ми хотіли перемогти сьогодні, це те, що нас сьогодні цікавило. Ми змогли це зробити проти команди, яка не програвала десять матчів. Вони проводили фантастичні ігри в чемпіонаті, тому наша перемога складна, але заслужена", - сказав Каштру.
Португальський тренер також підкреслив, що в двоматчевому протистоянні ще нічого не вирішено:
Читайте такожШахтар стартував у плей-офф Ліги Європи з виїзної перемоги над Маккабі (відео)
"Ми присвячуємо цю перемогу тим, хто нас підтримує щодня. У нас залишається поєдинок у відповідь, у нас є перевага, півдороги пройдено. Поки ще нічого не виграли, нічого не вирішено. Краще їхати з 2:0, ніж з 1:0. Але і краще було б виграти 3:0. Ми задоволені тим, що ми зробили".
"Маккабі" - "Шахтар": підсумки матчу
- "Шахтар" обіграв "Маккабі" з рахунком 2:0 завдяки голам Алана Патріка і Тете.
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Микола Матвієнко (оцінка - 8,2).
- Алан Патрік вдруге поспіль забив перший гол "Шахтаря" в році. У 2020-му він відзначився в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки".
- "Шахтар" вперше з сезону 2016-2017 переміг в єврокубках в гостях з різницею в два м'ячі.
- Зустріч у відповідь команд відбудеться 25 лютого.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram