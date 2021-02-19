За словами Тараса Степаненка, "Шахтар" розслабився після першого забитого голу.

Півзахисник і капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував виїзну перемогу в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Маккабі".

Слова Степаненко наводить офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також"Ще нічого не виграли": тренер Шахтаря Каштру підбив підсумки матчу проти Маккабі"У другому таймі команда суперників великими силами пішла вперед, хотіла забити, створювала моменти, і ми десь зупинилися. Навіть не знаю, в чому причина, адже рахунок не дозволяв цього робити. Зрозуміло, що помилки були, і потрібно працювати над їх виправленням. Це був тільки другий наш офіційний матч у році, і, можливо, ми ще не в оптимальному ігровому тонусі", - сказав півзахисник.

Він підкреслив, що команда не повинна була розслаблятися після забитого м'яча:

"Сподобалося, як у першому таймі ми хвилин 25-30 контролювали м'яч, вступали відразу в пресинг і відбір, не давали гравцям "Маккабі" вийти в атаку. По-моєму, у них тільки кутові були, які таїли небезпеку біля наших воріт. А так, в принципі, ми все контролювали. Ось коли забили гол, стали зупинятися, діяти більш вальяжно, але ж розслаблятися ніяк не можна".

"Є ще матч-відповідь, і потрібно бути максимально сконцентрованими і готуватися. Ми зіграли тільки перший тайм і нікуди ще не пройшли, працюємо далі", - підсумував Степаненко.

"Маккабі" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" обіграв "Маккабі" з рахунком 2:0 завдяки голам Алана Патріка і Тете.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Микола Матвієнко (оцінка - 8,2).

Алан Патрік вдруге поспіль забив перший гол "Шахтаря" в році. У 2020-му він відзначився в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Бенфіки".

"Шахтар" вперше з сезону 2016-2017 переміг в єврокубках в гостях з різницею в два м'ячі.

Зустріч у відповідь команд відбудеться 25 лютого.

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Автор: Антон Дудар