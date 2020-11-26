Адвокат Дієго Марадони Матіас Морла вимагає розслідувати обставини смерті легенди футболу.
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В Twitter Морла написав, що Марадона не отримав необхідної медичної допомоги в останні години життя.
"Незрозуміло, чому протягом дванадцяти годин мій друг не отримував ніякої уваги і залишався без нагляду з боку медичного персоналу. Швидка їхала як мінімум півгодини. Це злочинний ідіотизм. Цей факт не повинен бути упущений з уваги", - написав юрист.
"Я попрошу розслідувати справу до кінця. Як казав мені Дієго: "Ти - мій солдат, дій без помилування", - додав він.
Смерть Дієго Марадони: головне
- На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. Йому видалили субдуральну гематому. 11 листопада він був виписаний з лікарні.
- Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада. Йому було 60 років.
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