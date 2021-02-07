"Червоні дияволи" погіршили своє положення в боротьбі за чемпіонство.

У матчі 23-го туру чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" вдома приймав "Евертон".

Манкуніанці добре почали зустріч. Перший тайм підопічні Сульшера виграли з рахунком 2:0. Спершу головою забив Едінсон Кавані, а згодом феєричним ударом з далеку поцілив у "дев'ятку" Бруну Фернандеш та подвоїв перевагу.

Проте, старт другого тайму залишився за "Евертоном". Команда Карло Анчелотті за 7 хвилин зробила камбек: Хамес Родрігес та Абдулай Дукуре зробили рахунок 2:2.

На 70-й хвилині Мактоміней забив за "МЮ", але на 95-й Калвер-Льюїн врятував "Евертон". Манкуніанці тягнули час біля кутового, а потім захисник "Юнайтед" Туанзебе, який на 93-й хвилині вийшов на заміну небезпечно сфолив. Як наслідок, після того штрафного мерсисайдці врятували нічию.

Вболівальники іронізують у Twitter буцімто це трапився "Фергітайм" навпаки.

Англійська Прем’єр-ліга. 23-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Евертон" 3:3

Голи: Едінсон Кавані 24, Бруно Фернандеш 45, Скотт Мактоміней 70 – Абдулай Дукуре 49, Хамес Родрігес 52, Домінік Калвер-Льюїн 90+5

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Ліндельоф, Магвайр, Шоу, Мактоміней, Погба (Фред, 39), Грінвуд (Туанзебе, 90+3), Фернандеш, Решфорд, Кавані

"Евертон": Ольсен, Холгейт, Кін, Годфрі, Дінь, Дукуре (Кінг, 81), Девіс (Івобі, 75), Гомеш, Родрігес (Сігурдссон, 69), Калвер-Льюїн, Річарлісон

До вашої уваги огляд матчу від телеканалу Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (42 очки), "Манчестер Юнайтед" (45), який раніше розгромив суперника з рахунком 9:0, та "Манчестер Сіті" (47), у якого ще два матчі у запасі.

"Ліверпуль" опустився на четверте місце. У "червоних" - 40 очок, але матч в запасі.

"Евертон" посунув "Челсі" з шостого місця та має в активі 37 очок. В лондонців на бал менше.

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Автор: Будрін Артем