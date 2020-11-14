Команда Андрія Шевченка в ослабленому складі не змогла вистояти в гостях.

14 листопада в Лейпцигу відбувся матч 5-го туру туру Ліги націй 2020-2021 в Лізі а, в якому зустрічалися збірні Німеччини та України.

Підопічні Андрія Шевченка зазнали поразки з рахунком 1:3.

Перший тайм українці почали вельми вдало. Витримавши стартовий тиск суперника, гостям вдалося забити: Зубков у штрафному скинув м'яч на Яремчука, який прошив сітку воріт потужним ударом - 1:0.

Збірна Німеччини зрівняла рахунок після обрізки Зінченка: Сане вийшов на ударну позицію, прибрав зі шляху Матвієнка і точно пробив у нижній кут воріт - 1:1. Через кілька хвилин Пятов врятував команду після дальнього удару Горецки в дев'ятку.

На 33-й хвилині німці повели в рахунку: Горецка прийняв у штрафному м'яч після закидання від партнера і перевів його на Вернера, а нападник пробив головою - 2:1.

На початку другого тайму шанс був у Зінченка, але м'яч після його удару і рикошету від ноги захисника влучив у штангу воріт Ноєра.

Господарі нарощували тиск, що призвело до третього взяття воріт Пятова: Гюндоган віддав передачу на Гінтера, який з флангу перевів м'яч у центр на Вернера - форвард пробив, а рикошет від Забарного допоміг німецькому бомбардиру оформити дубль - 3:1.

Шанси скоротити відставання і навіть врятувати нічию у збірної України були. Марлос наносив обвідний удар, а м'яч торкнувся штанги і пішов за межі поля.

Також Жуніор Мораєс, який вийшов на заміну, пробивав здалеку, а рикошет і каркас воріт втретє виручили господарів.

Німеччина - Україна - 3:1

Голи: Сане, 23, Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12

Німеччина: Ноєр, Кох, Рюдігер, Зюле, Макс, Горецка, Гюндоган, Гінтер, Сане (Вальдшмідт, 86), Вернер (Брандт, 76), Гнабрі

Україна: Пятов, Соболь, Забарний, Матвієнко, Конопля, Степаненко (Макаренко, 69), Малиновський, Зінченко (Харатін, 86), Зубков (Михайличенко, 74), Марлос, Яремчук (Мораєс, 74)

Попередження: Рюдігер - Малиновський

Збірна України в Лізі націй: головне

УНІАН вів онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

У минулому поєдинку збірної України не могли допомогти чотири футболісти, які здали позитивні тести на коронавірус.

У день матчу обидві команди здали додаткові тести, після чого гру було вирішено не скасовувати.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Матч заключного туру Ліги націй українці проведуть 17 листопада на виїзді проти Швейцарії.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок. У паралельному матчі квартету Іспанія і Швейцарія зіграли внічию з рахунком 1:1.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у іспанців - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців до Ліги B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.

У цьому розіграші Ліги націй Україна дебютувала в Лізі а, куди пробилася за підсумками виступу в сезоні 2018-2019.

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Автор: Данило Слесь