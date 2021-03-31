Норвезький фахівець не любить ірокези.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер зважає не лише на футбольні навички гравця, а й на його зовнішній вигляд.

Про це стало відомо з інтерв'ю спеціаліста для Sky Sports.

"Це було, коли я ще тренував норвезький "Мольде". Одного разу ми з помічником пішли дивитись на потенційного новачка. Коли він виходив з тунелю, я побачив на його голові магавк, різновид ірокеза з виголеними скронями. Я відразу сказав помічнику: "Йдемо додому, мені це не цікаво". Це справді був дуже короткий перегляд", - згадує Сульшер.

Зауважимо, що 48-річний норвежець виступав за "червоних дияволів" з 1996 по 2007 рік, провів 235 матчів та забив у них 91 гол. З грудня 2018 року Сульшер став тренером манкуніанців та обіймає цю посаду й до нині.

Читайте такожПогрожували вбити: знаменитий футбольний арбітр боїться судити матчі

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем