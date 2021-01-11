Екс-футболісту Олександру Васіну був 71 рік.

На 72-му році життя перестало битися серце колишнього форварда донецького "Шахтаря" Олександра Васіна.

Про це повідомив офіційний сайт "Шахтаря".

Про причини смерті не повідомляється.

Васін виступав за "Шахтар" на позиції правого крайнього нападника з 1971 по 1976 рік. Він провів 169 матчів за "гірників" у всіх турнірах і забив 37 голів.

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Разом з "Шахтарем" в 1975 році він ставав срібним призером чемпіонату СРСР і в наступному році дебютував з "гірниками" в єврокубках.

У 1973 році Васін став другим найкращим бомбардиром "Шахтаря" в чемпіонаті після Віталія Старухіна і був включений до списку 33 найкращих футболістів СРСР.

Після "Шахтаря" Васін пограв за мінське "Динамо" і в 1978 році завершив кар'єру в 29 років.

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Автор: Антон Дудар