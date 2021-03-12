Владислав Гельзін вривався в кімнату до арбітрів, а після гри видав матірну тираду.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу до кінця сезону заборонив донецькому "Олімпіку" проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

В УАФ підкреслили, що організація матчу "Олімпік" - "Шахтар" "не відповідала вимогам Регламенту УПЛ і Регламенту інфраструктури стадіонів і заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ".

Також в УАФ назвали конкретні претензії до "Олімпіка":

Читайте такожПерервали смогу невдач: Шахтар здобув важливу перемогу в дербі"Зокрема, клуб-господар не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті і на післяматчевому флеш-інтерв'ю. Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від'їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог".

На "Олімпік" також наклали штраф у розмірі 500 тисяч гривень, а якщо порушення повторяться, то з донецького клубу можуть зняти очки.

Відомо, що президент "Олімпіка" Владислав Гельзін кілька разів вривався в кімнату арбітрів, а після матчу обматюкав суддів у прямому ефірі.

На стадіоні "Динамо" "Олімпік" проводив всі свої домашні матчі. Тепер команда може переїхати на стадіон імені Баннікова.

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Автор: Антон Дудар