Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу до кінця сезону заборонив донецькому "Олімпіку" проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.
Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.
В УАФ підкреслили, що організація матчу "Олімпік" - "Шахтар" "не відповідала вимогам Регламенту УПЛ і Регламенту інфраструктури стадіонів і заходів безпеки проведення змагань з футболу УАФ".
Також в УАФ назвали конкретні претензії до "Олімпіка":
Читайте такожПерервали смогу невдач: Шахтар здобув важливу перемогу в дербі"Зокрема, клуб-господар не забезпечив належного рівня безпеки при підготовці та проведенні матчу, наслідком чого стала можливою несанкціонована поява президента клубу в суддівській кімнаті і на післяматчевому флеш-інтерв'ю. Крім того, клуб-господар не забезпечив належного від'їзду бригади арбітрів матчу зі стадіону, що є порушенням регламентних вимог".
На "Олімпік" також наклали штраф у розмірі 500 тисяч гривень, а якщо порушення повторяться, то з донецького клубу можуть зняти очки.
Відомо, що президент "Олімпіка" Владислав Гельзін кілька разів вривався в кімнату арбітрів, а після матчу обматюкав суддів у прямому ефірі.
На стадіоні "Динамо" "Олімпік" проводив всі свої домашні матчі. Тепер команда може переїхати на стадіон імені Баннікова.
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