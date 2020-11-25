Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила найкращі голи 2020 року, автори яких претендуватимуть на премію імені Ференца Пушкаша.
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Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Найвідоміші з-поміж кандидатів - форвард "Атлетіко" Луїс Суарес і його колега по амплуа з "Тоттенхема" Сон Хин Мін.
При цьому Суарес свій гол у ворота "Мальорки" забив ще у складі "Барселони" в Ла Лізі. Сон забив ефектний м'яч у грі з "Бернлі" в АПЛ.
На приз також будуть претендувати забиті м'ячі Ширлі Крус (жіноча збірна Коста-Ріки), Джорджиана де Арраскаети ("Фламенго"), Джордана Флореса ("Дандолк"), Андре-П'єра Жиньяка ("Тігрес"), Софі Інгл (жіноча команда "Челсі"), Златко Юнузовича ("Зальцбург"), Хломфо Кекани ("Мамелоді Сандаунз"), Леонеля Кіньйонеса ("Макара") і Керолайн Вейр (жіноча команда "Манчестер Сіті").
Премія імені Ференца Пушкаша: що потрібно знати
- Переможця голосування буде оголошено 17 грудня на спеціальній церемонії, яка пройде в онлайн-режимі.
- Премія Пушкаша була заснована ФІФА у 2009-му році та вручається автору найкрасивішого голу за календарний рік.
- Премія названа на честь легендарного угорського футболіста Ференца Пушкаша.
- Минулого року автором найкращого голу був визнано футболіста "Дебрецена".
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