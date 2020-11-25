До розширеного списку кандидатів увійшли Луїс Суарес і Сон Хин Мін.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила найкращі голи 2020 року, автори яких претендуватимуть на премію імені Ференца Пушкаша.

Читайте такожGolden Boy-2020: названо найкращого молодого футболіста року в Європі

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Найвідоміші з-поміж кандидатів - форвард "Атлетіко" Луїс Суарес і його колега по амплуа з "Тоттенхема" Сон Хин Мін.

При цьому Суарес свій гол у ворота "Мальорки" забив ще у складі "Барселони" в Ла Лізі. Сон забив ефектний м'яч у грі з "Бернлі" в АПЛ.

На приз також будуть претендувати забиті м'ячі Ширлі Крус (жіноча збірна Коста-Ріки), Джорджиана де Арраскаети ("Фламенго"), Джордана Флореса ("Дандолк"), Андре-П'єра Жиньяка ("Тігрес"), Софі Інгл (жіноча команда "Челсі"), Златко Юнузовича ("Зальцбург"), Хломфо Кекани ("Мамелоді Сандаунз"), Леонеля Кіньйонеса ("Макара") і Керолайн Вейр (жіноча команда "Манчестер Сіті").

Премія імені Ференца Пушкаша: що потрібно знати

Переможця голосування буде оголошено 17 грудня на спеціальній церемонії, яка пройде в онлайн-режимі.

Премія Пушкаша була заснована ФІФА у 2009-му році та вручається автору найкрасивішого голу за календарний рік.

Премія названа на честь легендарного угорського футболіста Ференца Пушкаша.

Минулого року автором найкращого голу був визнано футболіста "Дебрецена".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь