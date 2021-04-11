Рональд Куман вважає, що рефері повинен був призначати пенальті.

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман поскаржився на суддівство в "Ель-Класіко" проти "Реала", в якому каталонці програли з рахунком 1:2.

Слова Кумана наводить Marca.

"Думаю, що якщо ви дивилися матч і ви з Барселони, то ви незадоволені двома рішеннями арбітра. У першому таймі ми слабо грали і в атаці, і в захисті. У другому стало краще, і я лише хотів би попросити суддю приймати правильні рішення. У ситуації з падінням Брейтуейта після контакту з Менді треба було призначати пенальті, а з чотирьох доданих хвилин дві з половиною рефері витратив на свою рацію", - сказав Куман.

"Пенальті був явний. Але в черговий раз нам доведеться змиритися з тим, що трапилося, і замовкнути. Я не розумію, навіщо в Іспанії потрібен VAR? Всі бачили цей епізод", - додав тренер.

Читайте такожРеал виграв битву у Барселони та вийшов у лідери чемпіонату Іспанії (відео)Відзначимо, що матч судив рефері Хесус Хіль Мансано, який замінив Антоніо Матеу Лаоса - він отримав перед грою травму.

"Реал" - "Барселона": підсумки матчу

"Реал" набрав 66 очок і як мінімум на добу очолив таблицю Ла Ліги. У "Атлетіко" також 66 очок і матч у запасі. У "Барселони" - 65 очок і третя позиція.

"Реал" і "Барселона" в 182-й раз зустрічалися в чемпіонаті Іспанії. "Вершкові" перемогли в 75-й раз, у "Барселони" - 72 перемоги.

Найкращим гравцем матчу визнаний Тоні Кроос.

Гол Тоні Крооса став першим голом "Реала" прямим ударом зі штрафного в "Ель-Класіко" з 2000 року.

Карім Бензема став четвертим гравцем "Реала" в історії, якому вдалося забити в семи поспіль матчах Ла Ліги після Рууда ван Ністельроя, Кріштіану Роналду і Гарета Бейла.

Ліонель Мессі не може забити "Реалу" в семи поспіль матчах. Востаннє він забивав в "Ель-Класіко" в травні 2018 року.

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Автор: Антон Дудар