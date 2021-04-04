Роман Яремчук не зміг покинути бельгійський клуб через травму.

Форвард збірної України Роман Яремчук розповів про те, чому не покинув бельгійський "Гент" в зимове міжсезоння, а також повідомив, що клуб планує продати його влітку.

Про це Яремчук розповів в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz, передає сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

Читайте також"Мене Динамо викинуло на вулицю": форвард збірної України не проти помститися"Минулого року до зими я забив 18 голів. Півроку я грав з проблемою в ахіллі. Потрібна була операція. Я це розумів і, напевно, зробив помилку, що продовжував грати. Сезон класно складався, потрібно було продовжувати. Якщо про себе заявлю - зможу перейти в іншу команду. З іншого боку я думав, що не зможу перейти в іншу команду, якщо у мене болить нога.

У грудні мені зробили укол в травмоване місце, і все стало ще гірше. Після відпустки, яка була в грудні, я навіть бігати не міг. Я зважився на операцію. Президент мені сказав, що якби не операція, то можна було продати мене в інший клуб, адже пропозиції були", - розповів Яремчук.

"Він пообіцяв, що продасть мене влітку після чемпіонату Європи", - підкреслив нападник.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

Повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".

Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар