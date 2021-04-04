Форвард збірної України Роман Яремчук розповів про те, чому не покинув бельгійський "Гент" в зимове міжсезоння, а також повідомив, що клуб планує продати його влітку.
Про це Яремчук розповів в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz, передає сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".
Читайте також"Мене Динамо викинуло на вулицю": форвард збірної України не проти помститися"Минулого року до зими я забив 18 голів. Півроку я грав з проблемою в ахіллі. Потрібна була операція. Я це розумів і, напевно, зробив помилку, що продовжував грати. Сезон класно складався, потрібно було продовжувати. Якщо про себе заявлю - зможу перейти в іншу команду. З іншого боку я думав, що не зможу перейти в іншу команду, якщо у мене болить нога.
У грудні мені зробили укол в травмоване місце, і все стало ще гірше. Після відпустки, яка була в грудні, я навіть бігати не міг. Я зважився на операцію. Президент мені сказав, що якби не операція, то можна було продати мене в інший клуб, адже пропозиції були", - розповів Яремчук.
"Він пообіцяв, що продасть мене влітку після чемпіонату Європи", - підкреслив нападник.
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.
- Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.
- У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
- Повідомлялося, що форвард потрапив в список трансферних цілей лондонського "Арсеналу".
- Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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