Півзахисник збірної Бразилії вважає свій клуб сильним та чудовим.

Хавбек "Шахтаря" Тайсон вважає, що донецькому клубу під силу дістатися фіналу другого за престижністю футбольного турніру Європи.

Про це повідомляє You-Tube канал FC Shakhtar Donetsk.

"У нас великі шанси на фінал Ліги Європи. Наша команда дуже хороша. На жаль, ми втратили Степаненка. Ісмаїлі, можливо, повернеться. Якщо у нас буде вся група, весь колектив, ми будемо сильнішими і у нас будуть дуже великі шанси. У нас чудовий та сильний клуб", - сміливу заяву зробив Тайсон.

"Всі у хороших кондиціях, є умови для гри. Тому ми мріємо пройти у фінал, але повинні працювати покроково. Це найголовніше", - додав 33-річний екс-гравець харківського "Металісту".

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги Європи "гірники" поміряються силами з італійською "Ромою".

"Шахтар" у Лізі Європи: головне

"Шахтар" опинився в плей-офф Ліги Європи після того, як посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів.

"Гірники" в 1/16 фіналу за сумою двох зустрічей пройшли тель-авівський "Маккабі" - 2:0 і 1:0.

У минулому сезоні "Шахтар" зміг дістатися до півфіналу Ліги Європи.

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), у 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а у 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

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Автор: Будрін Артем