Шахтар - Маккабі Тель-Авів: де дивитися матч Ліги Європи

"Шахтар" прийме суперника з Ізраїлю на "Олімпійському" в Києві.

25 лютого донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти тель-авівського "Маккабі". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Маккабі. Читайте такожШахтар - Маккабі: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи Шахтар - Маккабі: де дивитися матч Стартовий свисток у Києві прозвучить о 19.55. У прямому ефірі протистояння українського та ізраїльського клубів покаже телеканал "Футбол 1". Також матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Шахтар - Маккабі: перед матчем Перша зустріч команд відбулася 18 березня в Тель-Авіві і завершилася перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:0.

За підсумками першої зустрічі капітан "Шахтаря" назвав серйозну помилку команди.

Між матчами Ліги Європи "Шахтар" в УПЛ виграв у "Руха" (2:0), а "Маккабі" на вихідних відпочивав.

Судити гру буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Хосе Санчесом. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter