Алан Патрік і Тете забили в першому матчі, а Марлос віддав передгольовий пас / фото REUTERS
25 лютого донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти тель-авівського "Маккабі". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Маккабі.
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Шахтар - Маккабі: де дивитися матч
Стартовий свисток у Києві прозвучить о 19.55.
У прямому ефірі протистояння українського та ізраїльського клубів покаже телеканал "Футбол 1".
Також матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO.
Шахтар - Маккабі: перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася 18 березня в Тель-Авіві і завершилася перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:0.
- За підсумками першої зустрічі капітан "Шахтаря" назвав серйозну помилку команди.
- Між матчами Ліги Європи "Шахтар" в УПЛ виграв у "Руха" (2:0), а "Маккабі" на вихідних відпочивав.
- Судити гру буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Хосе Санчесом.
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