Алан Патрік і Тете забили в першому матчі, а Марлос віддав передгольовий пас / фото REUTERS

25 лютого донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти тель-авівського "Маккабі". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Маккабі.

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Шахтар - Маккабі: де дивитися матч

Стартовий свисток у Києві прозвучить о 19.55.

У прямому ефірі протистояння українського та ізраїльського клубів покаже телеканал "Футбол 1".

Також матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO.

Шахтар - Маккабі: перед матчем

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Автор: Антон Дудар