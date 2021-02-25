Португальський фахівець поскаржився на складний графік.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру поділився своїми емоціями після перемоги над "Маккабі" в другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Слова Каштру наводить сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Завдання виконали. Ми хотіли пройти в наступний етап - ми це зробили. Хотіли не пропустити - не пропустили. Однак було бажання більше атакувати, тут не все вийшло. Пройшли далі без травмованих і дискваліфікованих. Тепер закрили поки питання Ліги Європи, думаємо про "Зорю", - сказав Каштру.

"Я був здивований, що багато хто вважає, мовляв, ми легко пройдемо "Маккабі". Я розумів, що буде складно. Супернику потрібно було тільки перемагати, вони віддавали всі сили. У "Маккабі" були шанси зі стандартів, ви їх бачили. Заміни? Я хотів додати трохи енергії. А також я думав про наступний поєдинок, тому що жорсткий графік. Ще мінімум місяць такий графік", - нарікає португалець.

"Маккабі" задушив нас з 30 по 60 хвилину? Ні. Це "Шахтар" задушив "Маккабі" 3:0 у двох матчах та пройшов далі, - категорично підбив підсумки наставник "гірників".

"Шахтар" - "Маккабі": підсумки матчу

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Маккабі".

"Шахтар" всьоме у своїй історії вийшов до 1/8 Ліги Європи.

Капітаном був Сергій Кривцов, оскільки Тарас Степаненко напередодні отримав пошкодження.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Жуніор Мораєс (оцінка - 7,6).

Жеребкування 1/8 Ліги Європи відбудеться 26 лютого.

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Автор: Будрін Артем