"Гірникам" потрібно не упустити перевагу, здобуту в гостях.

Донецький "Шахтар" 25 лютого проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів. Команди зустрінуться на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Маккабі - Шахтар.

Букмекери у повторній грі віддають перевагу "гірникам".

На перемогу "Шахтаря" дається коефіцієнт 1,77, на нічийний результат - 3,45, а на гостьовий успіх "Маккабі" - 5,60.

При цьому букмекери практично не сумніваються в тому, що "Шахтар" пройде в наступну стадію турніру. На прохід "гірників" дається мінімальний коефіцієнт 1,01, тоді як на сенсацію від "Маккабі" - 22,00.

"Маккабі" - "Шахтар": перед матчем

Перша зустріч команд відбулася 18 березня в Тель-Авіві і завершилася перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:0.

За підсумками першої зустрічі капітан "Шахтаря" назвав серйозну помилку команди.

Між матчами Ліги Європи "Шахтар" в УПЛ виграв у "Руха" (2:0), а "Маккабі" на вихідних відпочивав.

Судити гру буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Хосе Санчесом.

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Автор: Антон Дудар