Збірна України проведе вирішальний матч у своїй групі.

17 листопада в Люцерні на стадіоні "Свісспорарена" збірна України зустрінеться зі Швейцарією в шостому турі групового етапу Ліги націй.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна.

Аналітики вважають, що у вирішальному поєдинку групи D фаворитом будуть господарі поля.

Коефіцієнт на перемогу збірної Швейцарії становить 1,76, а на те, що три очки здобуде команда Андрія Шевченка - 5,00. На нічию коефіцієнт становить 3,75.

Що стосується подвійного результату, то перемога швейцарців або нічия оцінюється практично мінімальним коефіцієнтом 1,16. Аналогічний результат на користь збірної України - 2,08.

Швейцарія - Україна: перед матчем

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у Іспанії - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.

У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.

У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з іспанцями.

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Автор: Данило Слесь