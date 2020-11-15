17 листопада в Люцерні на стадіоні "Свісспорарена" збірна України зустрінеться зі Швейцарією в шостому турі групового етапу Ліги націй.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Швейцарія - Україна.
Аналітики вважають, що у вирішальному поєдинку групи D фаворитом будуть господарі поля.
Коефіцієнт на перемогу збірної Швейцарії становить 1,76, а на те, що три очки здобуде команда Андрія Шевченка - 5,00. На нічию коефіцієнт становить 3,75.
Що стосується подвійного результату, то перемога швейцарців або нічия оцінюється практично мінімальним коефіцієнтом 1,16. Аналогічний результат на користь збірної України - 2,08.
Швейцарія - Україна: перед матчем
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у Іспанії - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з іспанцями.
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