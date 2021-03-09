Міська рада Тернополя присвоїла арені ім'я головнокомандувача УПА

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив рішення міської ради Тернополя про перейменування місцевого футбольного стадіону на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

У своїй публікації в Twitter Ліон вимагає скасувати дане рішення.

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"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради назвати міський стадіон ім'ям сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав Ліон.

Нагадаємо, рішення про те, щоб присвоїти стадіону ім'я Шухевича, було прийнято 5 березня. Міська рада Тернополя одноголосно підтримала ініціативу мера Сергія Надала.

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Арена була побудована в 1909 році, а реконструйована в 2012-му

Стадіон може вмістити 15 тисяч 150 глядачів.

Домашні матчі на ньому проводить тернопільська "Нива".

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Автор: Антон Дудар