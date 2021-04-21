"Манчестер Сіті" став першим, хто наважився розпочати процедуру виходу з новоствореного турніру.

Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" розпочав процедуру виходу з новоствореного турніру - Суперліга.

Про це повідомляє офіційний Twitter "Манчестер Сіті".

"Футбольний клуб "Манчестер Сіті" підтверджує, що він офіційно розпочав процедури виходу з когорти команд, які планують проведення європейської Суперліги", - зазначено у заяві.

Зауважимо, що серед всіх команд-засновниць Суперліги "містяни" першими почали процедуру виходу. За манкуніанців виступає капітан збірної України - Олександр Зінченко.

Нагадаємо, що ще один клуб АПЛ, "Челсі", також розмірковує над тим, щоб вийти з Суперліги.

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Автор: Артем Будрін