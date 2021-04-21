"Мілан", "Інтер" та "Атлетіко" зробили офіційні заяви.

Мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" не виступатимуть у Суперлізі. Клуби зробили відповідні заяви.

"Атлетіко" на своєму офіційному сайті повідомив:

"Члени ради директорів "Атлетіко" зустрілися вранці в середу і вирішили направити Суперлізі та іншим клубам-засновникам турніру формальне повідомлення про наше рішення не оформляти до кінця участь у проекті. "Атлетіко" приєднався до турніру в понеділок в обставинах, які вже не актуальні на даний момент".

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Також в мадридському клубі заявили, що футболісти і тренер "Атлетіко" висловили задоволення рішенням керівництва.

Прес-служба "Інтера" підкреслила: "Інтер" Мілан підтверджує, що більше не бере участі в проекті Суперліги".

В заяві "Мілана" прямо не йдеться про вихід з Суперліги, але клуб дав зрозуміти, що не братиме участь у проекті:

"Голоси і побоювання вболівальників по всьому світу з приводу Суперліги були чітко виражені, і "Мілан" повинен уважно ставитися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту".

У той же час "Ювентус" не оголошував про вихід з проекту, але зробив офіційну заяву про те, що шанси на реалізацію Суперліги вкрай малі:

"Ми зберігаємо віру в спортивну, комерційну та юридичну силу проекту, але зараз шанси на його здійснення в задуманому вигляді малі".

Таким чином, ніяких заяв на цей час не зробили тільки "Барселона" та "Реал".

Суперліга: провал проекту

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Автор: Антон Дудар