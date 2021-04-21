Мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" не виступатимуть у Суперлізі. Клуби зробили відповідні заяви.
"Атлетіко" на своєму офіційному сайті повідомив:
"Члени ради директорів "Атлетіко" зустрілися вранці в середу і вирішили направити Суперлізі та іншим клубам-засновникам турніру формальне повідомлення про наше рішення не оформляти до кінця участь у проекті. "Атлетіко" приєднався до турніру в понеділок в обставинах, які вже не актуальні на даний момент".
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Також в мадридському клубі заявили, що футболісти і тренер "Атлетіко" висловили задоволення рішенням керівництва.
Прес-служба "Інтера" підкреслила: "Інтер" Мілан підтверджує, що більше не бере участі в проекті Суперліги".
В заяві "Мілана" прямо не йдеться про вихід з Суперліги, але клуб дав зрозуміти, що не братиме участь у проекті:
"Голоси і побоювання вболівальників по всьому світу з приводу Суперліги були чітко виражені, і "Мілан" повинен уважно ставитися до голосу тих, хто любить цей чудовий вид спорту".
У той же час "Ювентус" не оголошував про вихід з проекту, але зробив офіційну заяву про те, що шанси на реалізацію Суперліги вкрай малі:
"Ми зберігаємо віру в спортивну, комерційну та юридичну силу проекту, але зараз шанси на його здійснення в задуманому вигляді малі".
Таким чином, ніяких заяв на цей час не зробили тільки "Барселона" та "Реал".
Суперліга: провал проекту
- 18 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер". У той же час "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.
- Було заявлено, що турнір розпочнеться в серпні і в ньому зіграють 20 клубів (15 клубів-засновників і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні). У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.
- Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.
- УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
- Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.
- У підсумку до ранку 20 квітня все англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлено на паузу.
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