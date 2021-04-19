Гарі Невілл запропонував зняти з клубів очки або навіть позбавити їх титулів.

Чемпіон Англії і переможець Ліги чемпіонів, екс-капітан "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл розкритикував англійські клуби за участь у створенні Суперліги Європи.

Про це Невілл сказав у прямому ефірі Sky Sports.

"Я вболівальник "Манчестер Юнайтед" вже 40 років, але зараз мені просто огидно. Найбільше мені огидно від "МЮ" і "Ліверпуля", який підносить себе як народна команда, "You'll Never Walk Alone" і все таке. У "МЮ" - столітня історія, клуб створили місцеві роботяги. І тепер вони збігають в лігу без конкуренції, в лігу, звідки не можна вилетіти. Просто ганьба", - сказав Невілл.

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Він висловив думку, що "справа виключно в жадібності", а також нагадав, що власники "Челсі", "Ліверпуля" і "Сіті" не мають ніякого відношення до 100-річної історії футболу в Англії.

"МЮ", "Арсенал" і "Тоттенхем" зараз навіть не грають в Лізі чемпіонів. В "Арсеналі" взагалі бардак, вони тільки що зіграли внічию з "Фулхемом". І їм зараз з волі Божої дають право вступити в Суперлігу?", - зазначив екс-футболіст.

Невілл підкреслив, що він не проти модернізації турнірів, але в рамках вже існуючих, а також зазначив: "Висувати подібні пропозиції в розпал пандемії коронавірусу, в розпал економічної кризи - це просто ганьба".

Також екс-футболіст запропонував покарати англійські клуби, які вирішили вступити в Суперлігу:

"МЮ" та інші представники "Великої шістки" поставили себе проти інших клубів АПЛ і повинні соромитися свого вчинку. Вони повинні понести суворе покарання. Штрафи, зняття очок, відніміть у них титули...".

Створення Суперліги: що відомо

12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" та "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".

У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.

Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).

Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.

Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.

УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозила клубам і гравцям дискваліфікаціями.

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Автор: Антон Дудар