Чемпіон Англії і переможець Ліги чемпіонів, екс-капітан "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл розкритикував англійські клуби за участь у створенні Суперліги Європи.
Про це Невілл сказав у прямому ефірі Sky Sports.
"Я вболівальник "Манчестер Юнайтед" вже 40 років, але зараз мені просто огидно. Найбільше мені огидно від "МЮ" і "Ліверпуля", який підносить себе як народна команда, "You'll Never Walk Alone" і все таке. У "МЮ" - столітня історія, клуб створили місцеві роботяги. І тепер вони збігають в лігу без конкуренції, в лігу, звідки не можна вилетіти. Просто ганьба", - сказав Невілл.
Читайте такожСтворення футбольної Суперліги: ФІФА озвучила свою позицію
Він висловив думку, що "справа виключно в жадібності", а також нагадав, що власники "Челсі", "Ліверпуля" і "Сіті" не мають ніякого відношення до 100-річної історії футболу в Англії.
"МЮ", "Арсенал" і "Тоттенхем" зараз навіть не грають в Лізі чемпіонів. В "Арсеналі" взагалі бардак, вони тільки що зіграли внічию з "Фулхемом". І їм зараз з волі Божої дають право вступити в Суперлігу?", - зазначив екс-футболіст.
Невілл підкреслив, що він не проти модернізації турнірів, але в рамках вже існуючих, а також зазначив: "Висувати подібні пропозиції в розпал пандемії коронавірусу, в розпал економічної кризи - це просто ганьба".
Також екс-футболіст запропонував покарати англійські клуби, які вирішили вступити в Суперлігу:
"МЮ" та інші представники "Великої шістки" поставили себе проти інших клубів АПЛ і повинні соромитися свого вчинку. Вони повинні понести суворе покарання. Штрафи, зняття очок, відніміть у них титули...".
Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" та "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" та "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- У той же час німецькі "Баварія" і "Боруссія" Дортмунд, а також французький ПСЖ відмовилися приєднатися до Суперліги.
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Головою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозила клубам і гравцям дискваліфікаціями.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram