Французька щоденна національна спортивна газета опублікувала рейтинг 50 найкращих гравців світу у віці до 20 років.
Про це відомо з сайту L’Equipe.
У списку опинилися українці Ілля Забарний ("Динамо") та Анатолій Трубін ("Шахтар"), які розташувалися на 23-му і 30-му місцях відповідно.
Очолив рейтинг вінгер "Барселони" Ансу Фаті. Також до тріо найкращих потрапили Едуардо Камавінга ("Ренн") та Раян Гравенберх ("Аякс").
Повний рейтинг виглядає наступним чином:
1. Ансу Фаті, Іспанія, "Барселона"
2. Едуардо Камавінга, Франція, "Ренн"
3. Раян Гравенберх, Нідерланди, "Аякс"
4. Педрі, Іспанія, "Барселона"
5. Джованні Рейна, США, "Боруссія" Дортмунд
6. Джуд Беллінгем, Англія, "Боруссія" Дортмунд
7. Яровін Версхарен, Бельгія, "Андерлехт"
8. Мейсон Грінвуд, Англія, "Манчестер Юнайтед"
9. Букайо Сака, Англія, "Арсенал"
10. Мирон Боадю, Нідерланди, "АЗ"
23. Ілля Забарний, Україна "Динамо"
30. Анатолій Трубін, Україна, "Шахтар"
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