Одна з команд вирішила хитрістю завершити гру відразу після стартового свистка.

Матч четвертого дивізіону чемпіонату Сербії тривав всього п'ять секунд.

У поєдинку брали участь команди "Врело" і "Спартак".

У "Спартака" по ряду причин до гри були готові всього сім футболістів - це мінімально допустима кількість, при якій матч не скасовують.

Однак команда гостей вирішила не проводити поєдинок з такою перевагою суперника. Відразу після стартового свистка один з гравців "Спартака" вдарив по м'ячу і зобразив травму.

Заміни у гостей не знайшлося, а суддя був змушений завершити матч, оскільки у складі "Спартака" залишилося менш ніж сім футболістів на полі.

"Спартаку" було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.

Відео короткої зустрічі двох сербських команд опублікував YouTube-канал FK Jedinstvo Ub.

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Автор: Данило Слесь