Матч четвертого дивізіону чемпіонату Сербії тривав всього п'ять секунд.
У поєдинку брали участь команди "Врело" і "Спартак".
У "Спартака" по ряду причин до гри були готові всього сім футболістів - це мінімально допустима кількість, при якій матч не скасовують.
Однак команда гостей вирішила не проводити поєдинок з такою перевагою суперника. Відразу після стартового свистка один з гравців "Спартака" вдарив по м'ячу і зобразив травму.
Заміни у гостей не знайшлося, а суддя був змушений завершити матч, оскільки у складі "Спартака" залишилося менш ніж сім футболістів на полі.
"Спартаку" було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3.
Відео короткої зустрічі двох сербських команд опублікував YouTube-канал FK Jedinstvo Ub.
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