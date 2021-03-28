Стали відомі стартові склади збірних Фінляндії та України на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, який пройде на НСК "Олімпійському".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.
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Андрій Шевченко, схоже, продовжує використовувати тактичний модуль з трьома центральними захисниками.
Склади команд
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Соболь, Матвієнко, Миколенко, Макаренко, Зінченко, Малиновський, Зубков, Яремчук
Запасні: П'ятов, Трубін, Кривцов, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Сидорчук, Шапаренко, Мораєс, Коваленко
Фінляндія: Араюрі, Гранлунд, Йоронен, Камара, Кауко, Лод, О'Шонессі, Райтала, Тойвіо, Шуллер, Пуккі
Початок зустрічі - о 21.45.
Україна - Фінляндія: перед матчем
- Матч 2-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.
- "Жовто-синя" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.
- Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і зіграти внічию в домашньому поєдинку - 2:2. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.
- Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. Також розташування команди покинув Андрій Ярмоленко.
- Збірна Фінляндії перед грою зазнала серйозної втрати, залишившись без капітана.
- Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).
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