Команда Андрія Шевченка спробує здобути три очки в скарбничку.

Збірна України 31 березня прийматиме збірну Казахстану на "Олімпійському" в Києві. Матч пройде в рамках 3-го туру кваліфікації ЧС-2022.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Казахстан.

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Початок зустрічі - о 21.45.

Збірна України

Українська збірна стартувала у відборі з непростого випробування - виїзного матчу проти чинних чемпіонів. Однак Андрій Шевченко і його тренерський штаб змогли здивувати французів.

Зустріч завершилася внічию - 1:1. На гол Антуана Грізманна, забитий після непоміченого арбітрами офсайду, українці відповіли ударом Сергія Сидорчука, після якого м'яч опинився в сітці рикошетом від суперника. Цей матч був особливим тим, що збірна вперше за часів Шевченка відійшла від схеми з чотирма захисниками й зіграла в три захисники + два латералі.

Проти збірної Фінляндії експеримент продовжився. Відмінність полягала в тому, що ролі латералів змінилися. Враховуючи, що скандинави нижче класом, то доводилося проти них більше володіти м'ячем й атакувати. Поєдинок завершився внічию 1:1. Хоч і більшу частину гри українці домінували, проте кінцівку геть провалили й дозволили опоненту відігратися. Цього разу втрачати очки не допустимо в жодному разі.

Боротьба за путівку на ЧС-2022 набирає обертів і кожна "осічка" може стати фатальною. Шевченко напередодні гри говорив, наскільки важливо взяти 3 очки й підкреслив, що про жодну недооцінку навіть не може йти мова. Для українців цей матч з розряду "must win".

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Збірна Казахстану

Збірна Казахстану кепсько почала цей відбірковий цикл, без шансів поступившись французам.

Останній раз колишня радянська соціалістична республіка перемагала у вересні 2020 року. Тоді вони здолали Литву 2:0 у матчі Ліги націй, але цей поєдинок нічого не вирішував, оскільки на той момент казахи вже достроково вилетіли в останній дивізіон D. Якщо не брати до уваги матчі з відвертим "карликом" Сан-Марино, то остання звитяга у казахів була в березні 2019 року проти Шотландії - 3:0.

Більшість гравців цієї збірної грають у вітчизняному чемпіонаті і якоїсь місцевої зірки, як, наприклад, у Вірменії є Генріх Мхітарян, казахи простісінько не мають.

Хто не зіграє?

Збірна України в березневих матчах не може розраховувати на Тараса Степаненка, Віктора Циганкова й Артема Бесєдіна. Також вже по ходу збору команду залишили Андрій Ярмоленко і Євген Коноплянка.

Збірна Казахстану перед грою залишилася без свого лідера - травму отримав Бахтіяр Зайнутдінов.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Марлос, Зубков, Мораєс

Казахстан: Мокін, Бистров, Малий, Аліп, Єрланов, Мужиков, Валіуллін, Тагиберген, Нургалієв, Васильєв, Тунгишбаєв.

Слова перед матчем

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов:

"Кожен гравець збірної України таїть в собі небезпеку. Багато футболістів виступають за кордоном. Виділяти когось окремо не хотілося б. В України дуже рівна команда з хорошим підбором виконавців".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Розуміємо, що буде протистояти організована команда, яка буде намагатися відібрати очки. Не має значення, з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання - потрапити на чемпіонат світу, з першої путівки або з другого місця і з плей-оф. Кожне очко важливе. Відповідальність однакова, як з Францією, так і Казахстаном".

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Арбітр

Матч судитиме словенський арбітр Матей Юг. При ньому збірна України ще жодного разу не грала.

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Автор: Будрін Артем