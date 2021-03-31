Українська збірна проведе третій матч у відбірковому турнірі.

Стали відомі стартові склади збірних України та Казахстану на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, який пройде на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Казахстан.

У складі української збірної є один дебютант - голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін.

Склади команд

Україна: Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайличенко, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко, Малиновський, Яремчук, Мораєс

Запасні: Бущан, Пятов, Соболь, Забарний, Тимчик, Сирота, Шепелєв, Макаренко, Марлос, Зубков, Коваленко, Довбик

Казахстан: Покатілов, Досмагамбетов, Аліп, Малий, Марочкін, Мужиков, Нургалієв, Тагіберген, Абікен, Валіуллін, Аймбетов

Запасні: Шайзада, Сейсен, Керімжанов, Самородов, Астанов, Вороговський, Усенов, Тунгішбаев, Оразов, Рудосельскій, Карімов, Бистров

Читайте такожУкраїна - Казахстан: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022Початок зустрічі - о 21.45.

Головний арбітр матчу - Матей Юг зі Словенії.

Україна - Казахстан: перед матчем

Збірна України у двох стартових турах кваліфікації набрала 2 очки. Спершу українці зіграли внічию з Францією (1:1), а потім з тим же рахунком вже на своєму полі завершили матч проти Фінляндії.

Казахстан у відборі провів поки тільки один матч - 28 березня вдома казахи поступилися Франції з рахунком 0:2.

Положення команд у групі D: Франція - 4 очки (2 гри), Фінляндія - 2 (2), Україна - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали чотири рази. У відборі на ЧС-2006 українці виграли 2:1 і 2:0, а в кваліфікації на ЧС-2010 - 3:1 і 2:1.

Українській збірній через травми в матчі не допоможуть Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Артем Бєсєдін та Андрій Ярмоленко. А Віталій Миколенко пропустить гру через дискваліфікацію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар