Клуб з Чернігова набрав три очки в домашньому матчі.

У рамках 21-го туру чемпіонату України "Десна" приймала "Олександрію".

"Десна" пропустила першою, проте вже через чотири хвилини відігралася, а після перерви не тільки виграла матч, але ще й зробила це розгромно.

Відзначимо, що Андрій Тотовицький з "Десни" оформив дубль і став лідером сезону в УПЛ за системою "гол+пас". В його активі 9 голів і 5 результативних передач у 18 матчах.

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"Десна" набрала 36 очок і піднялася на третє місце, але у "Зорі" є два матчі в запасі (35 очок). "Олександрія", у якої 26 очок, йде сьомою.

"Десна" - "Олександрія" - 4:1

Голи: Імереков, 33, Тотовицький, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 - Ковалець, 29

"Десна": Литовка, Сухоцький, Тамм, Імереков, Конопля, Гуцуляк, Домбровський, Огиря, Калітвінцев (Гітченко, 86), Тотовицький, Безбородько (Картушов, 75)

"Олександрія": Паньків, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Ковалець (Стецьків, 63), Банада, Бухал (Гречишкін, 75), Третьяков (Глоба, 87), Сітало, Шастал (Устименко, 75)

Попередження: Конопля, 49, Безбородько, 58, Огиря, 81

Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур

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Автор: Антон Дудар