Господарі вдесяте в сезоні зіграли внічию.

"Інгулець" та "Колос" зустрічалися в рамках 17-го туру чемпіонату України.

Матч завершився без забитих голів - 0:0. Гості могли вирвати перемогу, але Павло Оріховський не реалізував пенальті.

Після цієї гри у "Інгульця" - 13 очок і 11-е місце в таблиці, у "Колоса" - 23 очки і шоста позиція.

"Інгулець" - "Колос" - 0:0

"Інгулець": Малиш, Балан, Квасний, Кучеренко, Ковальов, Шишка, Запорожець, Козак, Коваленко (Щедрий, 77), Бен-Салем, Січинава (Шевцов, 85)

"Колос": Волинець, Кравченко, Петров, Гавриш, Золотов, Богданов (Нгамба, 67), Данфа (Антюх, 59), Чурко (Ільїн, 66), Мілько, Оріховський, Лисенко (Ісаєнко, 46)

Попередження: Коваленко, Запорожець, Козак - Чурко, Оріховський

Нереалізований пенальті: Оріховський, 87

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

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Автор: Антон Дудар