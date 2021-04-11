"Динамо" перервало безпрограшну серію "Дніпра-1", "Шахтар" та "Зоря" також здобули перемоги.

10 і 11 квітня були зіграні матчі 21-го туру Української Прем'єр-Ліги.

На вершині таблиці нічого не змінилося - "Динамо", "Шахтар" і "Зоря" здобули перемоги і зберегли свої позиції.

Результати матчів

"Маріуполь" - "Шахтар" - 0:3

Голи: Мораєс, 34, 78 (з пенальті), Соломон, 37

"Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0

Голи: Миколенко, 58, Сидорчук, 67

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"Десна" - "Олександрія" - 4:1

Голи: Імереков, 33, Тотовицький, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 - Ковалець, 29

"Ворскла" - "Львів" - 2:1

Голи: Кане, 47, Кулач, 50 - Довгий, 72

"Зоря" - "Інгулець" - 2:0

Голи: Юрченко, 51, Жуніньо, 67

"Рух" - "Минай" - 2:0

Голи: Кухарук, 66, Кондраков, 83

"Олімпік" - "Колос" - 1:2

Голи: Каргбо, 30 - Костишин, 68 (з пенальті), Мілько, 87

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють півзахисник "Динамо" Віктор Циганков і форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку яких по 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух".

Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Антон Дудар