10 і 11 квітня були зіграні матчі 21-го туру Української Прем'єр-Ліги.
На вершині таблиці нічого не змінилося - "Динамо", "Шахтар" і "Зоря" здобули перемоги і зберегли свої позиції.
Результати матчів
"Маріуполь" - "Шахтар" - 0:3
Голи: Мораєс, 34, 78 (з пенальті), Соломон, 37
"Динамо" - "Дніпро-1" - 2:0
Голи: Миколенко, 58, Сидорчук, 67
Читайте такожДинамо - Дніпро-1: огляд та повне відео матчу УПЛ
"Десна" - "Олександрія" - 4:1
Голи: Імереков, 33, Тотовицький, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 - Ковалець, 29
"Ворскла" - "Львів" - 2:1
Голи: Кане, 47, Кулач, 50 - Довгий, 72
"Зоря" - "Інгулець" - 2:0
Голи: Юрченко, 51, Жуніньо, 67
"Рух" - "Минай" - 2:0
Голи: Кухарук, 66, Кондраков, 83
"Олімпік" - "Колос" - 1:2
Голи: Каргбо, 30 - Костишин, 68 (з пенальті), Мілько, 87
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють півзахисник "Динамо" Віктор Циганков і форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку яких по 10 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух".
- Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram