У заключних матчах 21-го туру УПЛ "Рух" приймав "Минай", а "Олімпік" грав з "Колосом".
Матч "Руху" та "Миная", команд, що ведуть боротьбу за виживання, завершився перемогою господарів поля, які дотиснули суперника у другому таймі.
Зірковий форвард Артем Мілевський у складі "Миная" вийшов на заміну на 78-й хвилині.
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"Рух" набрав 16 очок і займає 12-е місце. У "Миная" - 15 очок і остання позиція.
"Рух" - "Минай" - 2:0
Голи: Кухарук, 66, Кондраков, 83
"Рух": Бандура, Стаменкович, Білий, Гагун, Федорчук, Мисик, Кухарук (Карасюк, 87), Мартинюк, Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков
"Минай": Попович, Саків, Лопирьонок (Бакайоко, 23), Матич, Маємбе, Петрусенко, Кожанов (Мілевський, 78), Ткачук, Пиняшко (Ахмедзаде, 62), Нурієв, Шиндер (Одуеньї, 78)
Попередження: Федорчук, Шиндер, Кондраков, Багайоко, Мілевський
Вилучення: Бакайоко
"Колос" здобув вольову перемогу в матчі проти "Олімпіка", граючи в більшості з 56-ї хвилини. Для донецького клубу ця поразка стала восьмою поспіль у чемпіонаті - це клубний антирекорд.
"Колос" набрав 33 очки і займає в УПЛ шосте місце. У "Олімпіка" - 17 очок і одинадцята позиція.
"Олімпік" - "Колос" - 1:2
Голи: Каргбо, 30 - Костишин, 68 (з пенальті), Мілько, 87
"Олімпік": Кичак, Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58), Екра, Беніто, Драме, Політило, Бабенко, Каргбо (Нкенг, 64)
"Колос": Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Мілько, Богданов Оріховський (67), Костишин (Сорокін, 80), Чурко (Нгамба, 90+2), Ільїн (Антюх, 67), Лисенко (Хльобас, 46)
Попередження: Беніто, Екра, Бабенко, Нкенг, 65, Кичак - Золотов, Антюх
Вилучення: Екра, 56 (друга жовта картка)
Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур
- Поєдинки 21-го туру УПЛ проходили 10 і 11 квітня.
- У стартовому матчі туру "Шахтар" без проблем розібрався з "Маріуполем".
- "Динамо" перервало безпрограшну серію "Дніпра-1" у чемпіонаті, здобувши суху перемогу.
- "Десна" у вольовому стилі розгромила "Олександрію", а Андрій Тотовицький вийшов у лідери УПЛ за системою "гол+пас" (9+5).
- "Зоря" всуху обіграла "Інгулець" і повернулася на третє місце.
- "Ворскла" здобула домашню перемогу над "Львовом".
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