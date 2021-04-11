Відбулися заключні матчі 21-го туру чемпіонату України.

У заключних матчах 21-го туру УПЛ "Рух" приймав "Минай", а "Олімпік" грав з "Колосом".

Матч "Руху" та "Миная", команд, що ведуть боротьбу за виживання, завершився перемогою господарів поля, які дотиснули суперника у другому таймі.

Зірковий форвард Артем Мілевський у складі "Миная" вийшов на заміну на 78-й хвилині.

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"Рух" набрав 16 очок і займає 12-е місце. У "Миная" - 15 очок і остання позиція.

"Рух" - "Минай" - 2:0

Голи: Кухарук, 66, Кондраков, 83

"Рух": Бандура, Стаменкович, Білий, Гагун, Федорчук, Мисик, Кухарук (Карасюк, 87), Мартинюк, Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков

"Минай": Попович, Саків, Лопирьонок (Бакайоко, 23), Матич, Маємбе, Петрусенко, Кожанов (Мілевський, 78), Ткачук, Пиняшко (Ахмедзаде, 62), Нурієв, Шиндер (Одуеньї, 78)

Попередження: Федорчук, Шиндер, Кондраков, Багайоко, Мілевський

Вилучення: Бакайоко

"Колос" здобув вольову перемогу в матчі проти "Олімпіка", граючи в більшості з 56-ї хвилини. Для донецького клубу ця поразка стала восьмою поспіль у чемпіонаті - це клубний антирекорд.

"Колос" набрав 33 очки і займає в УПЛ шосте місце. У "Олімпіка" - 17 очок і одинадцята позиція.

"Олімпік" - "Колос" - 1:2

Голи: Каргбо, 30 - Костишин, 68 (з пенальті), Мілько, 87

"Олімпік": Кичак, Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58), Екра, Беніто, Драме, Політило, Бабенко, Каргбо (Нкенг, 64)

"Колос": Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Мілько, Богданов Оріховський (67), Костишин (Сорокін, 80), Чурко (Нгамба, 90+2), Ільїн (Антюх, 67), Лисенко (Хльобас, 46)

Попередження: Беніто, Екра, Бабенко, Нкенг, 65, Кичак - Золотов, Антюх

Вилучення: Екра, 56 (друга жовта картка)

Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур

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Автор: Антон Дудар