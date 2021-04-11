У 21-му турі чемпіонату України в Полтаві грали місцева "Ворскла" та "Львів".
Матч завершився перемогою господарів. Гол і результативну передачу у господарів на свій рахунок записав Ібрахім Кане.
Зазначимо, що львів'яни могли відкривати рахунок у першому таймі, але Алваро не реалізував пенальті.
Полтавці набрали 34 очки і зберігають п'яте місце в УПЛ. У "Львова" - 15 очок і дванадцяте місце.
"Ворскла" - "Львів" - 2:1
Голи: Кане, 47, Кулач, 50 - Довгий, 72
"Ворскла": Різник, Пердута, Яворський, Чеснаков, Наджеєб (Сапай, 90+3), Скляр, Луїзао (Альюн, 46), Кулач (Кравчук, 90+4), Тілль, Кане (Челядін, 82), Степанюк
ПФК "Львів": Ільющенков, Махмутович, Семенів (Ременяк, 67), Якимець, Грисьо (Сабіно, 82), Романчук, Брікнер (Довгий, 61), Бусько (Лобай, 82), Чиряк, Алваро (Ренан, 61), Нич
Попередження: Якубу, Кане, Скляр - Махмутович, Чиряк, Грисьо
Нереалізований пенальті: Алваро, 15
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