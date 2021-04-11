Полтавці втримали перевагу, здобуту на початку другого тайму.

У 21-му турі чемпіонату України в Полтаві грали місцева "Ворскла" та "Львів".

Матч завершився перемогою господарів. Гол і результативну передачу у господарів на свій рахунок записав Ібрахім Кане.

Зазначимо, що львів'яни могли відкривати рахунок у першому таймі, але Алваро не реалізував пенальті.

Полтавці набрали 34 очки і зберігають п'яте місце в УПЛ. У "Львова" - 15 очок і дванадцяте місце.

"Ворскла" - "Львів" - 2:1

Голи: Кане, 47, Кулач, 50 - Довгий, 72

"Ворскла": Різник, Пердута, Яворський, Чеснаков, Наджеєб (Сапай, 90+3), Скляр, Луїзао (Альюн, 46), Кулач (Кравчук, 90+4), Тілль, Кане (Челядін, 82), Степанюк

ПФК "Львів": Ільющенков, Махмутович, Семенів (Ременяк, 67), Якимець, Грисьо (Сабіно, 82), Романчук, Брікнер (Довгий, 61), Бусько (Лобай, 82), Чиряк, Алваро (Ренан, 61), Нич

Попередження: Якубу, Кане, Скляр - Махмутович, Чиряк, Грисьо

Нереалізований пенальті: Алваро, 15

Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур

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Автор: Антон Дудар