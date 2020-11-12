Курйозний випадок стався в матчі чемпіонату Ізраїлю.

Незвичайний випадок стався в матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Ізраїлю між командами "Секція Нес-Ціона"і "Хапоель Кфар-Шалем".

Форвард "Секції Нес-Ціони" Елі Ельбаз у другому таймі чотири рази за п'ять хвилин пробив у каркас воріт.

У період з 83-ї по 88-у хвилини Ельбаз завдав чотири удари, але влучав у штангу, поперечину і навіть хрестовину воріт суперника.

Його команда в підсумку все ж виграла з рахунком 1:0.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар