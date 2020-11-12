Один з ударів Елі Ельбаза / фрагмент з відео
Незвичайний випадок стався в матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Ізраїлю між командами "Секція Нес-Ціона"і "Хапоель Кфар-Шалем".
Форвард "Секції Нес-Ціони" Елі Ельбаз у другому таймі чотири рази за п'ять хвилин пробив у каркас воріт.
У період з 83-ї по 88-у хвилини Ельбаз завдав чотири удари, але влучав у штангу, поперечину і навіть хрестовину воріт суперника.
Його команда в підсумку все ж виграла з рахунком 1:0.
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