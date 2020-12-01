В Узбекистані після футбольного матчу трапилася масова бійка / скріншот
Неймовірним скандалом та масовою бійкою завершився футбольний матч другого за силою дивізіону Узбекистану між "Нефтчі" (Фергана) і "Турон" (Яйпан).
Після закінчення зустрічі гравці господарів атакували суддівську бригаду, пред'явивши їм претензії щодо їхньої роботи. Словесна перепалка переросла в масову бійку за участю вболівальників.
На відео видно, що один з футболістів стрибнув на арбітра двома ногами і збив його на газон. Рефері довелося тікати з поля, а в ситуацію втрутилася поліція.
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