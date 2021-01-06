Метру тренерського цеху могло б виповнитись 82 роки.

6 січня Валерію Лобановському могло б виповнитися 82 роки.

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УЄФА в своєму офіційному акаунті в Twitter вшанував пам'ять легендарного тренера, згадавши його досягнення.

Уродженець Києва народився в 1939 році і став людиною, котру назавжди асоціюватимуть зі столичним клубом "Динамо".

Українському генію долею судилося випередити свій час, стати новатором та вплинути на розвиток гри мільйонів. Лобановський виховав не одне покоління високоякісних гравців, а також завдяки йому тричі українські нападники вшановувалися престижною нагородою "Золотий м'яч".

Лобановський має звання Героя України, а також нагороджений орденом УЄФА "За заслуги".

Помер тренер 13 травня 2002 року в Запоріжжі.

Валерій Лобановський: головні титули

Київське "Динамо" 8 разів ставало чемпіоном Радянського Союзу та 5 разів чемпіоном України, коли керманичем був Лобановський.

Очолювана Валерієм Лобановським збірна СРСР була бронзовим призером Олімпіади-1976 та срібним - Євро-1988.

В послужному списку тренера перемоги в Кубку володарів кубків 1975-го й 1986 років та в Суперкубку УЄФА 1975 року.

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Автор: Budrin Artem