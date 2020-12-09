З'явився розклад матчів збірної України в групі D кваліфікації ЧС-2022.

Збірна України розпочне відбір до чемпіонату світу-2022 у березні 2021 року.

Команда Андрія Шевченка має зіграти по два матчі проти Франції, Фінляндії, Казахстану і Боснії.

Відбір розпочнеться поєдинком проти Франції на виїзді, а завершиться двома іграми з Боснією і Герцеговиною.

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24-е березня. 1-й тур

Франція - Україна

28-е березня. 2-й тур

Україна - Фінляндія

31-е березня. 3-й тур

Україна - Казахстан

1-е вересня. 4-й тур

Казахстан - Україна

4-е вересня. 5-й тур

Україна - Франція

9-е жовтня. 6-й тур

Фінляндія - Україна

12-е жовтня. 7-й тур

Україна - Боснія і Герцеговина

16-е листопада. 8-й тур

Боснія і Герцеговина - Україна

За підсумками жеребкування збірна України зіграє з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

При жеребкуванні УЄФА розводив збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.

Також в одну групу не могли потрапити більше двох команд з так званого "зимового пулу" (Ісландія, Фарерські острови, Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Росія).

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу проб'ються 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах 12 збірних розіграють ще 3 путівки.