З'явився розклад матчів збірної України в групі D кваліфікації ЧС-2022.
Збірна України розпочне відбір до чемпіонату світу-2022 у березні 2021 року.
Команда Андрія Шевченка має зіграти по два матчі проти Франції, Фінляндії, Казахстану і Боснії.
Відбір розпочнеться поєдинком проти Франції на виїзді, а завершиться двома іграми з Боснією і Герцеговиною.
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Календар матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022
24-е березня. 1-й тур
Франція - Україна
28-е березня. 2-й тур
Україна - Фінляндія
31-е березня. 3-й тур
Україна - Казахстан
1-е вересня. 4-й тур
Казахстан - Україна
4-е вересня. 5-й тур
Україна - Франція
9-е жовтня. 6-й тур
Фінляндія - Україна
12-е жовтня. 7-й тур
Україна - Боснія і Герцеговина
16-е листопада. 8-й тур
Боснія і Герцеговина - Україна
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- За підсумками жеребкування збірна України зіграє з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.
При жеребкуванні УЄФА розводив збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.
Також в одну групу не могли потрапити більше двох команд з так званого "зимового пулу" (Ісландія, Фарерські острови, Україна, Білорусь, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Росія).
Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.
Всього від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу проб'ються 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах 12 збірних розіграють ще 3 путівки.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
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