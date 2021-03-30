Динамівець Жерсон Родрігес забив команді Кріштіану Роналду, а Кіпр сенсаційно обіграв Словенію.

30 березня відбулися матчі 3-го туру кваліфікації на чемпіонат світу, який пройде в Катарі у 2022 році.

Результати матчів

Група A

Люксембург - Португалія - 1:3

Катар - Ірландія - 1:1 (матч поза кваліфікацією)

Азербайджан - Сербія - 1:2

Положення команд: Сербія - 7 очок (3 гри), Португалія - 7 (3), Люксембург - 3 (2), Азербайджан - 0 (2), Ірландія - 0 (2)

Група E

Бельгія - Білорусь - 8:0

Уельс - Чехія - 1:0

Положення команд: Бельгія - 7 (3), Чехія - 4 очки (3 гри), Білорусь - 3 (2), Уельс - 3 (2), Естонія - 0 (2)

Група G

Чорногорія - Норвегія - 0:1

Гібралтар - Нідерланди - 0:7

Туреччина - Латвія - 3:3

Положення команд: Туреччина - 7 очок (3 гри), Чорногорія - 6 (3), Нідерланди - 6 (3), Норвегія - 6 (3), Латвія - 1 (3), Гібралтар - 0 (3)

Група Н

Кіпр - Словенія - 1:0

Хорватія - Мальта - 3:0

Словаччина - Росія - 2:1

Положення команд: Росія - 6 очок (3 гри), Хорватія - 6 (3), Словаччина - 5 (3), Кіпр - 4 (3), Словенія - 3 (3), Мальта - 1 (3)

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

У стартовому матчі кваліфікації Україна в гостях змогла відібрати очки у Франції.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

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Автор: Будрін Артем