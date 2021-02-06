"Аталанта" не включила українського новачка команди Віктора Коваленка в заявку на плей-офф Ліги чемпіонів.
Як передає Calciomerato, головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні пояснив, чому Коваленко залишився поза заявкою.
"5 лютого у нього було перше тренування. Через 15 днів ми граємо проти "Реала", а він тільки що приїхав. Було б неправильно включати його в заявку, а поза списком залишити когось із тих, хто провів багато матчів у сезоні", - сказав Гасперіні.
Нагадаємо, Коваленко тільки 1 лютого підписав контракт з "Аталантою".
Італійський клуб зіграє проти "Реала" в 1/8 фіналу ЛЧ 24 лютого і 16 березня.
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Трансфер Коваленка в "Аталанту": головне
- Віктор Коваленко перейшов у "Аталанту" з "Шахтаря" за півроку до закінчення контракту з "гірниками". Футболіст підписав повноцінний контракт з італійським клубом, який розрахований на 4,5 роки.
- "Аталанта" заплатила за футболіста 700 тисяч євро.
- В італійському клубі Коваленко виступатиме під №20.
- За інформацією ЗМІ, Коваленко став найбільш високооплачуваним гравцем "Аталанти".
- Коваленко став другим українцем в "Аталанті" після Руслана Малиновського.
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