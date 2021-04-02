Андрій Засуха вперше прокоментував скандал з нападником.

Президент "Колоса" Андрій Засуха прокоментував скандальну ситуацію з нападником Євгеном Селезньовим, який більше не виступає за команду.

Про це Засуха розповів в інтерв'ю "Вацко Live".

Президент "Колоса" пояснив, що не коментував ситуацію, бо "не хотів псувати Жені життя".

"Я Жені сказав: "Давай ми зробимо офіційну заяву, що ти покинув збір в Туреччині за сімейними обставинами, а ти більше не даєш ніяких інтерв'ю, не роздмухуєш. Потім ти спокійно йдеш в команду, розмовляєш з хлопцями, з тренером, з'ясовуєш, що їм не подобається, і будемо приводити ситуацію до якогось завершення". Всі хотіли написати, розповісти, але я сказав цього не робити, тому що це не по-пацанськи - скаржитися, що Женя такий-сякий. Про порушника режиму і алкоголіка сказав тільки Женя. Жоден офіційний представник "Колоса" ніде про це не говорив", - сказав Засуха.

За словами президента "Колоса", вони домовилися з Селезньовим "про одне, а він зробив зовсім інше":

"Женя почав бігати по всіх блогерах, махати довідкою і кричати, що він чистий. Я йому казав сидіти тихо, а коли всі повернуться зі зборів, то вирішимо питання. Він приїхав до мене і почав переді мною махати довідкою. Я кажу: "Спокійно. Приїдуть люди, вони все тобі розкажуть". Приїхав Віталій Лисицький (спортивний директор "Колоса", - Прим.) і все йому розповів. Він з цим не погодився. Я запропонував йому прийти поговорити з Русланом Костишиним і командою, а він вийшов у прямий ефір на "Великому футболі" і попросив у команди вибачення. Як можна з такою людиною про щось говорити?".

Називати конкретну причину, через яку Селезньов був відправлений зі збору в Туреччині, Засуха не став.

Читайте також"Прийшов Селезньов - півкоманди почало бухати": одіозний президент Інгульця розкритикував нападникаВін підкреслив, що був готовий організувати зустріч Селезньова з головним тренером "Колоса" Костишиним, щоб футболіст вибачився:

"Миритися можна, якщо футболіст цього хоче. Але він поводиться досить агресивно і доводить, що нічого не було. Лисицький йому каже: "Як не було? Я ж тебе особисто бачив". У наказовому тоні сказати Костишину повернути Селезньова в команду, тому що він виступає по телевізору і ми всі почали його боятися - ні".

"Селезньов образив тренера своєю поведінкою, - продовжив Засуха, - більше своїми виступами. Поки Костишин повернувся з Туреччини, Селезньов в Україні вже наплів стільки... Після 4-5 відео Селезньова я сказав йому: "Давай закінчимо це шоу. Почнемо нормально розмовляти і працювати. Я поговорю з Костишиним, він охолоне. Ти зробиш так, як прийнято в нашому клубі, і почнеш грати". Він сказав "добре", але далі все пішло, як пішло".

Також Засуха розповів про те, що хотів позбутися Селезньова ще раніше:

"У листопаді я сказав Руслану: "Я не хочу Селезньова, давай будемо з ним прощатися. Це ж не футбол. Такі гроші, ми можемо з тобою когось взяти, хто гратиме у футбол". Він сказав, що ні. Я тричі за півроку хотів відправити Селезньова, він для мене ні брат, ні хайп, ні родич. Мене вмовили взяти його, я плачу йому гроші, а він - що попало. А потім я чую про якусь змову в команді, ліквідацію Селезньова. Це несерйозно".

"Після того, що він наговорив на адресу "Колоса" і тренера, я не можу взяти його назад в клуб, тому що так не робиться. Але я виконую перед ним свої фінансові зобов'язання і те, що прописано в контракті. Мене попереджали, що таке може трапитися. У мене до Жені одна претензія - з нашої співпраці він зробив шоу. Офіційну зарплату ми йому платимо", - підсумував Засуха.

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Автор: Антон Дудар