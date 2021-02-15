Артем Мілевський теж був на цій вечірці.

Український нападник Євген Селезньов розповів про те, з ким відпочивав у Туреччині напередодні скандалу та відрахування з "Колосу".

Про це він сказав в інтерв'ю "Великому футболу".

У компанії були форвард "Миная" Артем Мілевський, екс-зірка "Ліверпулю" та збірної України Андрій Воронін, а також колишні футболісти збірної Росії – Андрій Аршавін, Владислав Радимов та Олександр Самедов.

Сам Селезньов виправдовує себе у заяві "Великому футболу":

"Ну, ми випили. Як багато? Я не міряв. Ну, пару келихів випив. Ну, я ж не рахував келихи. Ну, сидимо за розмовою, зібралося шість-сім дуже відомих людей. Але зіграти в товариському матчі мені не дозволили ахілли, а не випите. Будь-який лікар підтвердить".

Ця заява форварда суперечить його словам, які він озвучив декілька днів раніше.

Євген також попросив пробачення у головного тренера "Колосу":

"Руслане Володимировичу, я хочу вибачитися за свій характер, запальність, а також за те, що так сприйняв ситуацію і відмовився розмовляти, а замість цього сів у літак та полетів. Я готовий визнати свою провину".

"Колос" поки не розриває контракт з Селезньовим. Таке рішення було прийнято за підсумками зустрічі нападника і президента клубу Андрія Засухи, яка відбулася 11 лютого.

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Скандал з відрахуванням Селезньова: головне

Про відрахування Селезньова стало відомо 31 січня. За інформацією ЗМІ, "Колос" вигнав гравця через порушення спортивного режиму.

Також стало відомо, що Селезньов неодноразово порушував режим, а в клубі робили йому вже кілька попереджень.

Пізніше "Колос" офіційно оголосив про відрахування Селезньова, однак не став називати причини, пообіцявши зробити це пізніше.

Нагадаємо, Селезньов прагне стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. На його рахунку зараз 116 голів, а рекорд - 123 м'ячі.

Представники "Олімпіка", "Руху" та "Миная" раніше заявили, що не готові підписати Селезньова. Водночас тренер "Дніпра-1" хотів би попрацювати з форвардом.

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Автор: Будрін Артем