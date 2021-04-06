В Бухаресті "жовто-блакитні" зіграють проти македонців та австрійців.

Міністерство спорту Румунії оголосило, що на футбольні матчі в Бухаресті в рамках Чемпіонату Європи з футболу-2020 допустять іноземних вболівальників на трибуни.

Про це повідомляє Digi24.

Національний стадіон у Бухаресті вміщує 52 000 глядачів, а УЄФА дозволило пускати лише 25% від місткості арени. Тобто 13 000 фанатів зможуть побачити поєдинки Євро-2020 у Бухаресті.

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Міністр спорту Румунії Едуард Новак наголосив, що доступ на стадіон буде відповідно до інструкцій УЄФА.

"Кожен глядач повинен пред'явити сертифікат, який підтверджує, що він вилікувався від COVID, або що йому зробили щеплення. Кожен квиток буде містити дату і час, коли він повинен бути присутнім на стадіоні, щоб уникнути скупчення людей біля входу. Інший варіант, коли у нього немає тесту, перевірка буде проводиться на місці", - підкреслив чиновник.

Румунії дісталися чотири поєдинки в рамках Євро-2020, в тому числі два за участю збірної України. Обидва рази команда Андрія Шевченка гратиме у Бухаресті. 17 червня проти збірної Північної Македонії й 21 червня проти збірної Австрії.

Міністр не повідомив, чи матимуть право на в'їзд вболівальники з квитками на матчі з-за меж ЄС. Станом на зараз в'їзд для українців в країни Євросоюзу закритий.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

В УЄФА раніше розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.

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Автор: Будрін Артем