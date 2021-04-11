Медичний протокол ще знаходиться в процесі розробки.

УЄФА разом з медичною комісією працює над протоколом проведення Євро-2020 майбутнього літа.

Як повідомляє Corriere dello Sport, одним з пунктів даного протоколу може стати обов'язкова вакцинація від COVID-19 для всіх футболістів, які будуть заявлені на турнір, а також тренерів і персоналу команди.

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Йдеться про вакцинацію 600 футболістів - очікується, що УЄФА дозволить розширити заявку на турнір, і кожна команда зможе заявити по 25 футболістів.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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Автор: Антон Дудар