"Ювентус" піднявся на третє місце в чемпіонаті Італії.

В рамках 21-го туру чемпіонату Італії в Турині зустрічалися "Ювентус" і "Рома".

Зустріч завершилася впевненою перемогою "Ювентуса". Для туринців ця перемога стала шостою поспіль у всіх турнірах із загальним рахунком 14:1.

Рахунок у матчі відкрив Кріштіану Роналду, який забив 16-й гол у сімнадцяти матчах Серії А в цьому сезоні. Португалець лідирує в гонці бомбардирів чемпіонату Італії.

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Вдруге м'яч опинився у воротах "Роми" внаслідок автоголу.

"Ювентус" - "Рома" - 2:0

Голи: Роналду, 12, Ібаньєс, 70 (автогол)

"Ювентус": Щесни, Данило, Бонуччі (Демірал, 85), К'єлліні, Алекс Сандро (де Лігт, 85), Маккені (Куадрадо, 65), Артур, Рабіо, К'єза (Бернардескі, 82), Мората (Кулусевскі, 65), Роналду

"Рома": Лопес, Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс, Карсдорп (Б. Перес, 77), Вільяр (Діявара, 63), Верету, Спінаццола, Мхітарян, Крістанте (К. Перес, 63), Майораль (Джеко, 63)

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

"Ювентус" набрав 42 очки в 20 іграх і піднявся на третє місце, обійшовши "Рому" (40 очок в 21 матчі).

Лідирують у Серії А "Інтер" (47 очок у 21 матчі) та "Мілан" (46 очок у 20 іграх).

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Автор: Антон Дудар