За відбірковий цикл футболісти змогли заробити собі на трикімнатну квартиру в Києві.

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3", телеведучий Олександр Денисов озвучив приблизну суму преміальних, яку футболісти збірної України заробили за вихід на Євро-2020.

Про це він сказав у програмі "Денисов TIME", передає сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

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За словами Денисова, хто з гравців і скільки грошей отримає, визначає головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Візьмемо для прикладу гроші за відбір на Євро-2020, всі суми "білі", податки до бюджету України були заплачені. Про які суми мова? Роман Яремчук в інтерв'ю Ігорю Бурбасу оцінив цю суму в трикімнатну квартиру в Києві. Але місто велике, райони є різні. Можна сказати, що в "Новопечерських Липках" трикімнатну квартиру за цю суму не купиш. А ось на Лук'янівці - цілком можна", - зазначив Денисов.

Телеведучий продовжив:

"У Лізі націй це було десь 50 тисяч у.о. на футболіста, у відборі на Євро або ЧС цифри більше, від 100 тисяч доларів. Це не за матч, а за весь цикл. Цю суму обумовлює головний тренер збірної".

Денисов також підкреслив, що при Шевченку "бонуси в збірній стали системою".

"Головне - потрапити в збірну, і бонус точно буде. Звичайно, розмір буде залежати від того, наскільки добре і системно футболіст бере участь у матчах", - підсумував він.

Збірна України на Євро-2020: що потрібно знати

У кваліфікації Євро-2020 збірна України посіла перше місце в одній групі з Португалією, Сербією, Люксембургом і Литвою.

За результатами жеребкування Євро-2020 збірна України здобула в суперники Нідерланди, Австрію, а також переможця плей-офф Ліги націй 2018-2019, яким стала Північна Македонія.

Українська збірна проведе один матч в Амстердамі і два - в Бухаресті. Вже відомо, що матчі в Румунії пройдуть з глядачами.

Євро-2020 стартує 11 червня, а для України турнір розпочнеться 13 червня - був опублікований оновлений календар.

Перед чемпіонатом збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

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Автор: Антон Дудар