Два українські клуби продовжують боротьбу у другому за значимістю клубному турнірі Європи.

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" отримали суперників по 1/8 фіналу Ліги Європи 2020-2021. Жеребкування цієї стадії турніру пройшло сьогодні, 26 лютого.

За його підсумками суперником "Шахтаря" стала італійська "Рома", яку очолює екс-тренер "гірників" Паулу Фонсека.

"Динамо" належить зустрітися з іспанським "Вільярреалом".

Читайте такожЛіга Європи: результати жеребкування 1/8 фіналуПерший матч 1/8 фіналу "гірники" проведуть у гостях, а кияни розпочнуть 1/8 фіналу на своєму полі.

Перші матчі цієї стадії пройдуть 11 березня, другі поєдинки - 18 березня.

Відзначимо, що на даний момент "Рома" займає четверте місце в італійській Серії А. "Вільярреал", який очолює триразовий переможець Ліги Європи Унаї Емері, йде шостим в чемпіонаті Іспанії.

"Шахтар" і "Динамо" в плей-офф Ліги Європи: головне

І "Шахтар", і "Динамо" опинилися в плей-офф Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Гірники" в 1/16 фіналу за сумою двох зустрічей пройшли тель-авівський "Маккабі" - 2:0 і 1:0.

"Динамо" в першому раунді плей-офф ЛЄ вдалося обіграти "Брюгге" - 1:1 і 1:0.

"Динамо" і "Шахтар" разом пробилися в 1/8 фіналу Ліги Європи вперше з сезону 2008-2009 - тоді турнір ще називався Кубком УЄФА.

Президент України Володимир Зеленський побажав "Динамо" і "Шахтарю" зустрітися у фіналі Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар