Жуніор Мораєс від скромності точно не помре.

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс поставив себе на перше місце в опитуванні на найкращого гравця чемпіонату України в 2020 році.

Референдум провів портал "Команда №1".

В рамках опитування від кожної команди УПЛ голосували по 15 футболістів і головний тренер. Кожен учасник опитування називав трійку найкращих, на його погляд, футболістів року.

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Мораєс виявився єдиним з "Шахтаря", хто проголосував за самого себе.

У трійку при цьому він також включив своїх одноклубників Алана Патріка і Марлоса.

Варто відзначити, що за підсумками опитування "Шахтаря" найбільше балів набрали Микола Матвієнко, Мораєс і Додо. Футболісти "Динамо" у своєму голосуванні віддали перевагу Віктору Циганкову, Віталію Миколенку та Віталію Буяльському.

Підсумки голосування всіх клубів будуть оголошені пізніше.

УПЛ: підсумки осінньої частини сезону

УПЛ пішла на перерву 13 грудня - в цей день були зіграні останні матчі 13-го туру.

Після першого кола у таблиці лідирує "Динамо", яке випереджає"Шахтар". У зоні вильоту йде "Дніпро-1".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.

Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

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Автор: Антон Дудар