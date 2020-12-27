Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс поставив себе на перше місце в опитуванні на найкращого гравця чемпіонату України в 2020 році.
Референдум провів портал "Команда №1".
В рамках опитування від кожної команди УПЛ голосували по 15 футболістів і головний тренер. Кожен учасник опитування називав трійку найкращих, на його погляд, футболістів року.
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Мораєс виявився єдиним з "Шахтаря", хто проголосував за самого себе.
У трійку при цьому він також включив своїх одноклубників Алана Патріка і Марлоса.
Варто відзначити, що за підсумками опитування "Шахтаря" найбільше балів набрали Микола Матвієнко, Мораєс і Додо. Футболісти "Динамо" у своєму голосуванні віддали перевагу Віктору Циганкову, Віталію Миколенку та Віталію Буяльському.
Підсумки голосування всіх клубів будуть оголошені пізніше.
УПЛ: підсумки осінньої частини сезону
- УПЛ пішла на перерву 13 грудня - в цей день були зіграні останні матчі 13-го туру.
- Після першого кола у таблиці лідирує "Динамо", яке випереджає"Шахтар". У зоні вильоту йде "Дніпро-1".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.
Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.
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