Луганський клуб проведе третій матч у нинішньому сезоні єврокубка.

5 листопада в Запоріжжі на "Славутич Арені" луганська "Зоря" проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти грецького АЕКа.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - АЕК.

Зоря - АЕК: де дивитися матч онлайн

Початок зустрічі - о 22.00.

Матч проходитиме за порожніх трибун. Луганський клуб робив запит до МОЗ і отримав відповідь про неможливість присутності фанатів.

Зоря - АЕК: прогноз букмекерів

"Зоря"

"Зоря" складно увійшла в новий сезон і здобула всього дві перемоги в десяти матчах УПЛ і Ліги Європи.

У перших двох турах групи G команда Віктора Скрипника зазнала поразки. Спочатку "Зоря" була розгромлена "Лестером" в Запоріжжі з рахунком 0:3.

У другій грі на виїзді луганчани зустрічалися з "Брагою". Український колектив більше володів м'ячем, активно бив по воротах, але все одно програв - 1:2. Свій гол гості забили лише перед самим фінальним свистком зусиллями Дмитра Іванісені.

1 листопада команда в УПЛ зустрічалася з "Інгульцем" і знову не змогла перемогти - 1:1. У турнірній таблиці чемпіонату України "Зоря" йде лише восьмою.

АЕК

Греки почали свій єврокубковий шлях у кваліфікації ЛЄ, де пройшли швейцарський "Сент-Галлен" (1:0) і німецький "Вольфсбург" (2:1).

З того часу АЕК перестав перемагати на турнірі. У першому турі групового раунду не вдалося вистояти проти "Лестера" (1:2), після чого була поразка від "Браги" - 0: 3. Таким чином, грецький клуб знаходиться в схожій ситуації з бронзовим призером УПЛ.

У чемпіонаті Греції команда в минулому турі обіграла ОФІ на своєму полі - 2:1. Клуб набрав 13 очок і займає третє місце в турнірній таблиці першості.

У АЕКа буде відсутній головний тренер Массімо Каррера, який вирішив залишитися в Греції через високу температуру. Спеціаліст найближчим часом здасть тест на коронавірус.

Варто відзначити, що в Запоріжжі на поле можуть вийти два українських легіонери АЕКа - центральний захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов. Обидва є важливими виконавцями в обоймі гостей.

Слова перед матчем

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Завдяки нашому щільному графіку, часу на смуток немає. Після того як ми не дуже добре виступили в УПЛ в останній грі, сильно налаштовувати хлопців на наступну гру не довелося, адже вони самі розуміють важливість майбутнього поєдинку. Всі готові грати та показувати хорошу гру і позитивний результат. Зустрічаються дві команди, у яких в турнірній таблиці по 0 пунктів. Хочеться ці негативні результати, нарешті, перетворити в позитивні".

Тренер АЕКа Джанлука Колонелло:

"Коли у команди так багато матчів, проблема полягає не тільки у фізичному стані, але і в психологічному. Потрібно вміти його підтримувати. В останніх іграх Ліги Європи у нас було багато небезпечних моментів, але ми не змогли забити. Таке трапляється у футболі. Тим не менш, ми повністю готові до "Зорі" і сподіваємося тільки на перемогу".

Орієнтовні склади

"Зоря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Іванісеня, Хомченовський, Юрченко, Кочергін, Назарина, Луньов, Кабаєв

АЕК: Цинтотас, Інсуа, Неделчару, Чигринський, Бакакіс, Шахов, Крститич, Василантонопулос, Мантолос, Лопеш, Олівейра

Арбітр

Судити матч буде шотландський рефері Вільям Коллам.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь