Клуб з Чернігова заплатить 150 000 гривень.

Гучний конфлікт, який трапився в поєдинку 14-го туру чемпіонату України між "Зорею" та "Десною", отримав свою розв'язку. Тренера воротарів чернігівської команди дискваліфікували на 5 матчів за расистські вигуки, а сам клуб оштрафований на 150 000 гривень.

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Тоді наприкінці зустрічі з лави запасних представник тренерського штабу "Десни" вигукнув образливу фразу: "Виродків понабирають, б***ь, чорножо***". Її було добре чутно в трансляції матчу. Скандальний епізод розслідував Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу й ось тепер нарешті він оприлюднив вердикт.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Беручи до уваги висновки Комітету з етики та чесної гри УАФ та експертне дослідження Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, КДК УАФ прийшов до комфортної впевненості стосовно здійснення дискримінаційних висловлювань тренером воротарів ФК "Десна" (Чернігів) Юрієм Овчаровим. Як наслідок, Овчарова Юрія відсторонено від участі у змаганнях на 5 матчів, а ФК "Десна" (Чернігів) зобов’язаний сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 150 000 грн", - зазначено у заяві на сайті.

Зауважимо, що за чотири тури до фінішу "Зоря" (38 очок) обіймає третє місце в УПЛ. Одразу за командою Віктора Скрипника розташувалися "Ворскла" (37), "Десна" (36) і "Колос" (34).

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Автор: Артем Будрін