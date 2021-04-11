Луганський клуб здобув перемогу над "Інгульцем".

У рамках 21-го туру Української Прем'єр-Ліги "Зоря" грала з "Інгульцем". Матч пройшов у Кропивницькому.

Луганський клуб здобув перемогу, забивши обидва м'ячі після перерви.

"Зоря "набрала 38 очок і повернулася на третє місце в УПЛ, обійшовши "Десну". У "Інгульця" - 19 очок і десята позиція.

"Зоря" - "Інгулець" - 2:0

Голи: Юрченко, 51, Жуніньо, 67

"Зоря": Мацапура, Хомченовський, Вернидуб (Назаріна, 70), Абу Ханна, Жуніньо (Циганікс, 82), Юрченко, Цвек, Кочергін, Громов (Алефіренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаєв (Луньов, 70)

"Інгулець": Малиш, Балан, Кучеренко, Салем, Квасний, Чайковський, Коваленко (Сітчінава, 69), Запорожець (Шевцов, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78), Плохотнюк

Попередження: Громов, Кабаєв, Гладкий - Чайковський, Шишка, Балан

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур

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Автор: Антон Дудар