У рамках 21-го туру Української Прем'єр-Ліги "Зоря" грала з "Інгульцем". Матч пройшов у Кропивницькому.
Луганський клуб здобув перемогу, забивши обидва м'ячі після перерви.
"Зоря "набрала 38 очок і повернулася на третє місце в УПЛ, обійшовши "Десну". У "Інгульця" - 19 очок і десята позиція.
"Зоря" - "Інгулець" - 2:0
Голи: Юрченко, 51, Жуніньо, 67
"Зоря": Мацапура, Хомченовський, Вернидуб (Назаріна, 70), Абу Ханна, Жуніньо (Циганікс, 82), Юрченко, Цвек, Кочергін, Громов (Алефіренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаєв (Луньов, 70)
"Інгулець": Малиш, Балан, Кучеренко, Салем, Квасний, Чайковський, Коваленко (Сітчінава, 69), Запорожець (Шевцов, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78), Плохотнюк
Попередження: Громов, Кабаєв, Гладкий - Чайковський, Шишка, Балан
Відео голів
Українська Прем'єр-ліга: 21-й тур
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