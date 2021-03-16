Ігри проходитимуть з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США.

40 українських ветеранів уперше виступлять на міжнародних змаганнях Warrior Games (Ігри Воїнів) в США.

Читайте також"Мурашки по шкірі": капітан збірної України з футболу опублікував зворушливий відеогімн (відео)Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів України.

Адаптивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки проходять вже восьмий рік поспіль.

Ігри проходитимуть з 12 по 22 вересня в Орландо, штат Флорида, США.

До програми входять 12 видів спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг і волейбол сидячи.

Серед учасниць – команди з восьми країн світу: США, України, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії.

Відзначається, що залучення України до Warrior Games стало результатом успішних перемовин за участі Організаційного комітету Ігор Нескорених в Україні та збірної України на Іграх Нескорених у Гаазі, які велись з 2019 року.

Відбір кандидатів пройде в межах національних змагань, що відбудуться в середині травня 2021 року в Києві. Реєстрація на відбіркові змагання триватиме з 22 березня по 30 квітня 2021.

До складу української команди увійдуть представники Національної збірної України Ігор Нескорених, а також ветерани та ветеранки, які пройдуть національний відбір.

Потрапити до збірної України та виступити на Warrior Games 2021 матимуть можливість ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки, а також добровольчих формувань, які отримали поранення, були травмовані чи захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій ООС або в ході миротворчих операцій за участю України з 1991 року.

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Автор: Людмила Жерновська