Змагання відбувалися у Швейцарії / фото REUTERS
Українська сноубордистка Аннамарі Данчу виграла золото на Кубку Європи в Швейцарії.
Про це у своєму офіційному Twitter повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).
twitter.OlympicUA
Також зауважимо, що серед чоловіків срібло виборов українець Василь Кашелюк.
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Аннамарі Данчу: головні здобутки в кар'єрі
- У 2019 році Аннамарі виграла першу в історії незалежної України медаль чемпіонату світу зі сноубордингу.
- Данчу тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.
- У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі.
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