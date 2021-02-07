Змагання відбувалися у Швейцарії / фото REUTERS

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу виграла золото на Кубку Європи в Швейцарії.

Про це у своєму офіційному Twitter повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

twitter.OlympicUA

Також зауважимо, що серед чоловіків срібло виборов українець Василь Кашелюк. 

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Аннамарі Данчу: головні здобутки в кар'єрі

  • У 2019 році Аннамарі виграла першу в історії незалежної України медаль чемпіонату світу зі сноубордингу.
  • Данчу тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.
  • У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. 

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Автор: Будрін Артем