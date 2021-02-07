Грандіозна перемога: українська сноубордистка завоювала золоту медаль на Кубку Європи

Наша спортсменка стала першою у паралельному слаломі.

Українська сноубордистка Аннамарі Данчу виграла золото на Кубку Європи в Швейцарії. Про це у своєму офіційному Twitter повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК). Також зауважимо, що серед чоловіків срібло виборов українець Василь Кашелюк. Читайте такожНазавжди увійшов в історію: український сноубордист приголомшив світ неймовірним трюком (відео) Аннамарі Данчу: головні здобутки в кар'єрі У 2019 році Аннамарі виграла першу в історії незалежної України медаль чемпіонату світу зі сноубордингу.

Данчу тричі вигравала золоті нагороди Кубка Європи в гігантському слаломі – у 2009, 2010 і 2011 роках.

У 2010 році Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання в паралельному слаломі. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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